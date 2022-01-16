Волинська область планує витратити 174 млн гривень на ремонт дороги держзначення

Служба автомобільних доріг у Волинській області оголосила торги на поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – Кременець – /М-06/ на ділянках, розташованих на Волині.
Торги продовжуються на сайті державних закупівель. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуться до 12 лютого, аукціон розпочнеться 21 березня.
Очікувана вартість ремонту складає 174,5 мільйона гривень. Його здійснюватимуть на відрізках дороги 50,84-185,6 км (окремими ділянками) та 50,84-60,84 км.
Згідно з технічним завданням, на дорозі видалять дерева, зміцнять узбіччя, влаштують основний проїзд з асфальтобетону, з'їзди з дороги, облаштують зупинки, встановлять дорожні знаки та стовпчики, нанесуть зебру та проведуть зовнішнє освітлення.
Поточний середній ремонт має бути завершений до 31 грудня 2022 року.
Зазначимо, як розповідав керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполитак, цього року на трасі Т-03-02 ремонтуватимуть дорогу від Любомля до Іви.
Торік територіальні дороги, якими відпочивальники зазвичай їздили до озер на Шаччині, зокрема, Т-03-01, Т-03-02 та Т-03-06, вперше за пів століття капітально відремонтували. В результаті на Волині облаштували 83,6 кілометра доріг із верхнім шаром нового покриття та 1,9 кілометра з вирівнюючим шаром.
Відновили 57,4 кілометра територіальної дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/: 45,5 кілометра ділянки Піща – Любомль; 10 кілометрів ділянки Селець – Маркостав; 1,9 кілометра на ділянці, що поєднується з вулицею Зимнівська у Володимирі.
Ще відремонтовано 22,5 км. Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. Але відновлено 5,6 кілометра на ділянці Пульмо – урочище Гряда траси Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/.
Торги продовжуються на сайті державних закупівель. Тендерні пропозиції від учасників прийматимуться до 12 лютого, аукціон розпочнеться 21 березня.
Очікувана вартість ремонту складає 174,5 мільйона гривень. Його здійснюватимуть на відрізках дороги 50,84-185,6 км (окремими ділянками) та 50,84-60,84 км.
Згідно з технічним завданням, на дорозі видалять дерева, зміцнять узбіччя, влаштують основний проїзд з асфальтобетону, з'їзди з дороги, облаштують зупинки, встановлять дорожні знаки та стовпчики, нанесуть зебру та проведуть зовнішнє освітлення.
Поточний середній ремонт має бути завершений до 31 грудня 2022 року.
Зазначимо, як розповідав керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполитак, цього року на трасі Т-03-02 ремонтуватимуть дорогу від Любомля до Іви.
Торік територіальні дороги, якими відпочивальники зазвичай їздили до озер на Шаччині, зокрема, Т-03-01, Т-03-02 та Т-03-06, вперше за пів століття капітально відремонтували. В результаті на Волині облаштували 83,6 кілометра доріг із верхнім шаром нового покриття та 1,9 кілометра з вирівнюючим шаром.
Відновили 57,4 кілометра територіальної дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/: 45,5 кілометра ділянки Піща – Любомль; 10 кілометрів ділянки Селець – Маркостав; 1,9 кілометра на ділянці, що поєднується з вулицею Зимнівська у Володимирі.
Ще відремонтовано 22,5 км. Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/. Але відновлено 5,6 кілометра на ділянці Пульмо – урочище Гряда траси Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/.
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