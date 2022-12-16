Хвиля мігрантів з України позитивно вплине на економіки європейських країн – дослідження НБУ

18:11 16 грудня Київ, Україна

У довгостроковій перспективі хвиля мігрантів з України позитивно вплине на економіки європейських країн завдяки активній інтеграції українців у ринок праці та суспільство.

Про це повідомляють у НБУ.



Так, через війну в Україні та глобальну інфляцію споживання в ЄС могло скоротитися на 1,1%, проте витрати вимушених українських переселенців підтримують споживання в європейських країнах, йдеться у дослідженні Нацбанку.



Деякі економісти констатують значний вплив українців на роздрібний продаж. Наприклад, завдяки хвилі міграції з України стався короткочасний сплеск роздрібної торгівлі та приватного споживання у Польщі та Естонії. Водночас уже з червня їхні обсяги повернулися на довоєнний рівень.

Скільки витратили українці за кордоном



Загалом із березня по жовтень (за вісім місяців) українці, за підрахунками НБУ, витратили за кордоном понад $15 мільярдів.



Значна частина цієї суми – кошти, які знімають переселенці зі своїх українських банківських карток. У жовтні їхній обсяг становив близько $1 мільярда, а в перші місяці повномасштабного вторгнення – $2 мільярди.



Найбільше українці витрачали у Німеччині, Польщі, Словаччині та Румунії. Ці кошти стали відчутним внеском у національні економіки країн ЄС, зазначив голова НБУ Андрій Пишний.



Українці заплатили більше податків, ніж їм надали допомогу

Навесні та влітку українці за кордоном здебільшого витрачали свої заощадження та кошти, які їм переказували з України. Проте з осені вони стали активніше долучатися до ринку праці ЄС і витрачати більше трудових доходів.



Наприклад, з 24 лютого українці у Польщі заплатили 10 мільярдів злотих (близько $2,4 мільярда) податків – ця сума перевищує обсяги соціальної допомоги, наданої Польщею переселенцям.

«Результати дослідження ще раз доводять, що українці не звикли сидіти склавши руки та активно інтегруються в ринок праці. Зокрема, вдаються до підприємництва у країнах свого вимушеного перебування. Для Європи такі мігранти – скоріше знахідка та досягнення, для нас – колосальна втрата», – коментує Пишний.

Скільки ЄС витрачає на переселенців

У той самий час хвиля мігрантів, незважаючи на позитивний ефект, створила певні виклики для європейських економік. Так, витрати українських переселенців підтримали споживання, але водночас були додатковим фактором високих темпів інфляції в ЄС, яка у 2022 році досягла рекордних значень за десятиліття через зростання цін на енергоносії.



Якщо дві третини зареєстрованих українців за кордоном надалі потребуватимуть підтримки, ЄС витрачатиме на них від 26,4 до 73,3 мільярда євро на рік. Водночас завдяки тому, що українці посилюють ринок праці ЄС, у середньостроковій перспективі ефект від хвилі переселенців для бюджетів європейських країн буде «позитивним», кажуть у НБУ.