Війна в Україні спричинила зниження обсягів експорту товарів на 52,4%

09:55 01 травня Київ, Україна

Як і слід було очікувати, експорт товарів з України у березні 2022 року через військові дії зменшився. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року він став меншим на 52,4%. Імпорт скоротився на 65,2%. Про це повідомляє Нацбанк України.

Зазначається, що обсяги експорту товарів становили 2,3 мільярда доларів. Основним фактором скорочення став експорт продовольчих товарів, який знизився на 54,7%, переважно через скорочення експорту зернових (на 53,5%).

Щодо імпорту товарів, то його обсяги склали 2 мільярди доларів.

Також у НБУ повідомили, що обсяги енергетичного імпорту збільшились на 4,5%, а обсяги неенергетичного імпорту скоротилися на 75,9%.

Раніше повідомлялося, що експорт аграрної продукції в березні склав 842 млн. доларів проти 1,9 млрд. доларів роком раніше, але фактичний результат насправді значно менший.