Війна в Україні може спровокувати зростання цін на пальне

17:03 23 лютий Київ, Україна

Вторгнення Росії в Україну, ймовірно, викличе нестабільність на енергетичному ринку, що може призвести до значного збільшення вартості бензину і природного газу.



Оскільки Росія є одним із найбільших у світі виробників нафти та природного газу, наслідки військових дій або відповідь на міжнародні санкції, можуть вплинути на ціни на енергоносії.



Світові ціни на нафту надзвичайно чутливі до перебоїв у постачанні, вважає Ед Хірс, науковий співробітник Х'юстонського університету з енергетики.

"Росія експортує близько чотирьох з половиною мільйонів барелів (нафти) на день, на світовому ринку це приблизно 100 мільйонів барелів на день", - сказав Хірс.. «Якщо мільйон барелів буде відкладено через військові дії, або через санкції, що припинили постачання, або відбудеться катастрофа з російськими нафтовими родовищами в ході війни.. очікуємо, що ціни на нафту зростуть на 20% до 25%. %. Це означатиме, що роздрібна ціна бензину зросте на 50 центів до 75 центів за галон».

У міру зростання напруженості в Україні за останні кілька місяців ціни на нафту, зокрема, відреагували на поширену невизначеність різким зростанням. У вівторок ціна на нафту марки Brent, яка зазвичай використовується як еталон, була вищою за 96 доларів за барель порівняно з 70 доларами на початку грудня.



Внаслідок пандемії коронавірусу енергетичні ринки вже були значно порушені ще до того, як минулого року Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.



На ранніх етапах пандемії світовий попит на нафту і газ різко впав, оскільки через обмеження люди не могли керувати автомобілем і користуватися громадським транспортом.. Якоїсь миті у квітні 2020 року був такий надлишок пропозиції, що ціна на нафту впала до негативної території, а це означало, що виробникам доводилося платити покупцям за те, щоб у них не було постачання.



Одним із наслідків стало значне зниження виробництва, оскільки багато дорогих операцій з видобутку стали економічно недоцільними та були зупинені.



За словами Грегорі Аптона, доцента-дослідника Центру енергетичних досліджень Університету штату Луїзіана, попит значною мірою відновився. Проте Аптон сказав, що видобуток нафти залишається трохи нижчим за допандемічний рівень, що посилило підвищувальний тиск на ціни.



Якщо постачання російської нафти та газу буде значно скорочено внаслідок війни в Україні, це спонукає виробників нафти відновити роботу деяких виробничих об'єктів, які були закриті під час пандемії.