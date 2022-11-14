Війна завдала збитків Україні на третину національного ВВП. Наступні втрати економіки від війни очікуються лише на рівні 33-35% валового внутрішнього продукту України.
Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Він додав, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.. За підсумками трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%.
Марченко зазначив, що дефіцит бюджету 2022 року — вищий за дефіцит 2023 року, адже "цей рік значно складніший за наступний".
Міністр додав, що майже половина українського бюджету фінансуватиметься через зовнішнє фінансування.
Окремо Марченко зазначив, що майже половина бюджету прямує на сектор оборони, а саме 1141 млрд грн.
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