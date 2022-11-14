17:44 14 листопада Київ, Україна





Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Війна завдала збитків Україні на третину національного ВВП . Наступні втрати економіки від війни очікуються лише на рівні 33-35% валового внутрішнього продукту України.Про це на брифінгу повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП становитимуть 33-35%", - сказав Марченко.

Він додав, що втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.. За підсумками трьох кварталів 2022 року падіння ВВП в Україні оцінюється на рівні 30%.



Марченко зазначив, що дефіцит бюджету 2022 року — вищий за дефіцит 2023 року, адже "цей рік значно складніший за наступний".



Міністр додав, що майже половина українського бюджету фінансуватиметься через зовнішнє фінансування.

"Прогнозованість та ритмічність надходжень - це найбільш складна частина у переговорах із зовнішніми партнерами. Не всі кошти дійшли домовлених термінів, не всі домовленості виконуються. Наступного року ми отримаємо певну передбачуваність. Рішення щодо прогнозованості буде вирішено", - сказав міністр.

Окремо Марченко зазначив, що майже половина бюджету прямує на сектор оборони, а саме 1141 млрд грн.