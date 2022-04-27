Війна кардинально змінила порядок цін на ринку оренди житла

10:47 27 квітня Київ, Україна

Повномасштабне військове вторгнення росії на територію України змінило порядок цін на столичному ринку оренди житла.

І навіть після закінчення війни ціни не швидко повернуться до довоєнного рівня.



Про це заявив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) Юрій Піта.



Як зазначив Піта, попит на оренду житла в Києві підвищується, однак до рівня початку лютого 2022-го ще дуже далеко.

Останній місяць почали з'являтися пропозиції про оренду у всіх сегментах. Різні варіанти можна побачити. Пропозиції точно є, от тільки попит не такий активний», – каже Піта.

Перший місяць війни багато орендодавців пропонували своїм квартирантам або високі знижки, або взагалі не брали гроші за оренду.

Піта зазначає, що навіть після того, як закінчиться війна, ціни ще довго будуть рухатися до довоєнного рівня.

"Якщо людина орендуватиме квартиру за 6-7 тис. грн на місяць, де вона потім візьме гроші, щоб різко перейти на 10-12 тис. грн?”, – каже Піта.

За експертними оцінками, ціни на оренду житла знизилися як мінімум на 50%.



Середня ціна на однокімнатну квартиру у спальному районі Києва тримається близько 5 тисяч гривень на місяць. Залежно від району, близькості до метро та інфраструктури ціна може коливатися, але не суттєво.



Однак, не всі орендодавці готові кардинально знижувати ціни і просто вичікують. Можна знайти оголошення про здачу квартир з довоєнними розцінками, проте, на думку експертів, без істотної знижки шансів здати квартиру орендодавці практично не мають.