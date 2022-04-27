Війна кардинально змінила порядок цін на ринку оренди житла

Повномасштабне військове вторгнення росії на територію України змінило порядок цін на столичному ринку оренди житла.
І навіть після закінчення війни ціни не швидко повернуться до довоєнного рівня.
Про це заявив президент Асоціації спеціалістів з нерухомості України (АСНУ) Юрій Піта.
Як зазначив Піта, попит на оренду житла в Києві підвищується, однак до рівня початку лютого 2022-го ще дуже далеко.
Перший місяць війни багато орендодавців пропонували своїм квартирантам або високі знижки, або взагалі не брали гроші за оренду.
Піта зазначає, що навіть після того, як закінчиться війна, ціни ще довго будуть рухатися до довоєнного рівня.
За експертними оцінками, ціни на оренду житла знизилися як мінімум на 50%.
Середня ціна на однокімнатну квартиру у спальному районі Києва тримається близько 5 тисяч гривень на місяць. Залежно від району, близькості до метро та інфраструктури ціна може коливатися, але не суттєво.
Однак, не всі орендодавці готові кардинально знижувати ціни і просто вичікують. Можна знайти оголошення про здачу квартир з довоєнними розцінками, проте, на думку експертів, без істотної знижки шансів здати квартиру орендодавці практично не мають.
Середня ціна на однокімнатну квартиру у спальному районі Києва тримається близько 5 тисяч гривень на місяць. Залежно від району, близькості до метро та інфраструктури ціна може коливатися, але не суттєво.
Однак, не всі орендодавці готові кардинально знижувати ціни і просто вичікують. Можна знайти оголошення про здачу квартир з довоєнними розцінками, проте, на думку експертів, без істотної знижки шансів здати квартиру орендодавці практично не мають.
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