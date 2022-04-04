Військовим-пенсіонерам підвищать виплати - Шмигаль

Прем'єр-міністр України розповів про рішення уряду підняти виплати військовослужбовцям. Денис Шмигаль зазначив, що мова йде про тих офіцерів, які перебувають на заслуженій пенсії.
Крім того, повинні підвищити виплати і учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Більше ніж 40 тис. осіб будуть отримувати майже на 700 грн більше. Питання індексації пенсій для військових не було врегульоване з 2017 року, коли внесли зміни в закон про індексацію грошових доходів населення.
Тому пенсії, призначені сьогодні і до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. Рішення, яке розробило Міністерство соціальної політики, має зменшити наявні диспропорції.
Ще в червні в Мінсоцполітики, Міноборони і МВС на розгляді було чотири варіанти підвищення пенсій для військовослужбовців.
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