Військовим-пенсіонерам підвищать виплати - Шмигаль

Прем'єр-міністр України розповів про рішення уряду підняти виплати військовослужбовцям. Денис Шмигаль зазначив, що мова йде про тих офіцерів, які перебувають на заслуженій пенсії.

«Передбачається, що з 1 липня буде встановлена щомісячна доплата в сумі 2 тис. грн для майже 400 тис. військовослужбовців-пенсіонерів. Мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 3854 грн», - зауважує глава Кабміну.

Крім того, повинні підвищити виплати і учасникам бойових дій, які втратили працездатність. Більше ніж 40 тис. осіб будуть отримувати майже на 700 грн більше. Питання індексації пенсій для військових не було врегульоване з 2017 року, коли внесли зміни в закон про індексацію грошових доходів населення.

Тому пенсії, призначені сьогодні і до 2018 року, відрізняються майже вдвічі. Рішення, яке розробило Міністерство соціальної політики, має зменшити наявні диспропорції.

Ще в червні в Мінсоцполітики, Міноборони і МВС на розгляді було чотири варіанти підвищення пенсій для військовослужбовців.