Військовим підняли пенсію на 67 грн, а суддям - на 9 тисяч гривень

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію про пенсійні надбавки. Так, пенсійна реформа передбачає індексацію різним категоріям населення. В 2021 році суддям збільшили пенсію на 9 тисяч гривень, а військовим - на 67 гривень.

В Україні зараз найбільші пенсійні нарахування отримують судді - на рівні в 67,9 тисячі гривень.

При цьому іронічно, що українські військові отримують зараз пенсію на рівні в 5,5 тисячі гривень. Тобто в грошовому співвідношенні - це майже в 12 разів менше від пенсій суддів.

Всього на момент 1 січня поточного року в Україні перераховують пенсії 11,1 млн осіб. Середній рівень виплат знаходиться на позначці в 3507,51 гривні.