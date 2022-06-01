Військовий бюджет України склав 206 мільярдів гривень - Мінфін

17:19 01 червня Київ, Україна

За місяць війни Україна витратила понад 200 мільярдів гривень.





За квітень військовий бюджет становив 206 мільярдів. Сюди входять виплати переселенців, армію тощо.



Зокрема, на ВПО та продовольчі програми витрачено близько 14-15



Витрати на соцзахист – це 34 млрд грн, на освіту та медицину – 31 млрд грн, зарплата у бюджетній сфері – 5 млрд грн. Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко.За квітень військовий бюджет становив 206 мільярдів. Сюди входять виплати переселенців, армію тощо.Зокрема, на ВПО та продовольчі програми витрачено близько 14-15 млрд грн . У травні очікується зростання цих витрат до 16-17 млрд. грн.Витрати на соцзахист – це 34 млрд грн, на освіту та медицину – 31 млрд грн, зарплата у бюджетній сфері – 5 млрд грн.

"Звичайно, левова частка коштів прямує до армії. Взагалі, військовий бюджет становить три чверті всього бюджету України, тож і витрати здійснюємо приблизно в такому обсязі», – повідомив міністр.



За даними Мінфіну, у березні міжнародна підтримка України становила $3 млрд, у квітні – $1,7 млрд, а у травні - близько $2 млрд за необхідних $5 млрд щомісяця. У червні очікується надходження понад $4,8 млрд.