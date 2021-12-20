Військові пенсії: чи буде перерахунок виплат

Військовослужбовці України давно не отримували додаткових перерахунків пенсійного забезпечення. У зв'язку з цим депутати Верховної Ради прийняли рішення розглянути законопроєкт, що здійснює такий перерахунок.

Відомо, що документ розроблений Міністерством соціальної політики, має на меті вдосконалення пенсійного законодавства. Зокрема, визначити 1 березня як дату проведення процесу щорічної індексації пенсій і здійснювати її військовослужбовцям і держслужбовцям. Крім того, все це на загальних умовах.

Слід зазначити, що в разі прийняття проєкту закону, він почне діяти з 1 січня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні збільшилися виплати для військових у зв'язку з підвищенням рівня мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму. Нові зміни набули чинності 1 січня 2020 року. На цей момент сума виплат військовим залежить від військового звання того чи іншого солдата, а також від рівня прожиткового мінімуму в Україні.