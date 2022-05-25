Військовослужбовцям виплачуватимуть від 18 до 22 тисяч гривень

В Україні прийняли закон про одноразову допомогу військовослужбовцям після укладення контракту з Військовими силами України. Згідно з постановою, з 01 січня 2021 року допомога буде виплачуватися рядовому і офіцерському складу.

У наступному році сума допомоги становитиме від 18 160 грн, які буде отримувати рядовий склад, до 22,7 тис. грн, які будуть виплачувати офіцерам. Також у відомстві нагадали і про те, що ця допомога не буде виплачуватися військовослужбовцям, які вже служили за контрактом, були звільнені або звільнилися за власним бажанням, і прийшли служити в ЗСУ знову.

За оцінкою авторів законопроєкту, на фінансування необхідно додатково 14,8 млрд грн. Згідно з розрахунками Міністерства соціальної політики, додаткові витрати складуть 2 млрд грн на місяць. Ініціатори законопроєкту не надали пропозицій щодо необхідних змін в проєкт бюджету 2021 року, які дозволили б знайти необхідне фінансування. Кабінет Міністрів не підтримав зміни, зокрема, проти виступили Мінфін і Мінсоцполітики.