Військова підтримка України від ЄС досягла рекордних 27 мільярдів євро
11:59 13 листопада Київ, Україна
Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель
заявив, що військова підтримка України з боку ЄС досягла 27 мільярдів євро.
Про це Жозеп Боррель сказав на пресконференції на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.
"Наша підтримка (Україна - ред.) - зростає. Я можу сказати вам, що вона досягла рівня 27 мільярдів на військову підтримку. Це найвищий показник, який коли-небудь досягався. Ми продовжуємо тренувати українських солдатів. Ми продовжуємо підтримувати Україну", - сказав Боррель.
За його словами, події на Близькому Сході і війна росії проти України - "різні за своєю природою конфлікти".
"У будь-якому випадку, чи можна порівнювати те, що сталося в Україні з тим, що сталося в Газі? Але очевидно, що потрібно дуже уважно ставитися до сприйняття світу і уникати звинувачень у подвійних стандартах", - сказав Боррель.
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