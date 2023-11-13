Військова підтримка України від ЄС досягла рекордних 27 мільярдів євро

"У будь-якому випадку, чи можна порівнювати те, що сталося в Україні з тим, що сталося в Газі? Але очевидно, що потрібно дуже уважно ставитися до сприйняття світу і уникати звинувачень у подвійних стандартах", - сказав Боррель.