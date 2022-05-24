У всьому світі кардинально зміняться банківські картки

Платіжна система Mastercard планує до 2033 року повністю відмовитися від пластикових карток із магнітною смугою.
Про це повідомляє видання BBC.
У Mastercard хочуть повністю прибрати всі картки з магнітною смугою. У Європі та багатьох інших регіонах банки будуть випускати тільки нові пристрої вже з 2024 року.
Кардинальну зміну системи компанія Mastercard обґрунтовує сучасними вимогами безпеки. Нові картки з чипом або пін-кодом, а також з відбитком пальця, куди краще захищені від злому.
Компанія Mastercard стверджує, що є першою платіжною мережею, яка поступово відмовилася від цієї технології. Представники корпорації вважають, що зараз прийшов час почати поетапну відмову від магнітної смуги. Надалі це відкриє для банків нові можливості.
Кардинальну зміну системи компанія Mastercard обґрунтовує сучасними вимогами безпеки. Нові картки з чипом або пін-кодом, а також з відбитком пальця, куди краще захищені від злому.
Компанія Mastercard стверджує, що є першою платіжною мережею, яка поступово відмовилася від цієї технології. Представники корпорації вважають, що зараз прийшов час почати поетапну відмову від магнітної смуги. Надалі це відкриє для банків нові можливості.
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