У всьому світі кардинально зміняться банківські картки

17:48 18 серпня Киев, Украина

Платіжна система Mastercard планує до 2033 року повністю відмовитися від пластикових карток із магнітною смугою.

Про це повідомляє видання BBC.

"Система Mastercard має намір припинити випуск пристроїв з магнітною смугою. Такі "пластикові гроші", без чипа, пін-коду або відбитка пальця, вже багато років вважаються застарілими і небезпечними", - йдеться в повідомленні.

У Mastercard хочуть повністю прибрати всі картки з магнітною смугою. У Європі та багатьох інших регіонах банки будуть випускати тільки нові пристрої вже з 2024 року.



Кардинальну зміну системи компанія Mastercard обґрунтовує сучасними вимогами безпеки. Нові картки з чипом або пін-кодом, а також з відбитком пальця, куди краще захищені від злому.



Компанія Mastercard стверджує, що є першою платіжною мережею, яка поступово відмовилася від цієї технології. Представники корпорації вважають, що зараз прийшов час почати поетапну відмову від магнітної смуги. Надалі це відкриє для банків нові можливості.