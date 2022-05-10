У скільки батькам обійдеться "шкільний кошик" у 2021 році

Проаналізувавши ціни, фахівці прийшли до висновку, що для того, щоб зібрати дитину в школу, батькам молодших класів доведеться витратити 6 114 грн, середня школа обійдеться в 5754 грн, старших класів - 7194 грн.
В "кошик" покупок увійшли канцелярія, шкільна форма і спортивний одяг, розраховували за цінами інтернет-магазинів на Prom.ua. При цьому, в порівнянні з карантинним 2020 роком, витрати батьків знизяться - в основному завдяки падінню цін на спортивний одяг.
Набір старшокласника
Зібрати з нуля учня в старшу школу в цьому році коштує 7194 грн, на 1240 грн менше, ніж в 2020-му:
- одяг - 2970 грн;
- взуття - 832 грн;
- рюкзаки та сумки - 540 грн;
- спортивний костюм - 730 грн;
- кросівки або кеди - 720 грн;
- канцтовари - 422 грн.
Набір першокласника
На збори першокласника батьки витрачають майже стільки ж, як і в минулому році, - 6114 грн:
На збори першокласника батьки витрачають майже стільки ж, як і в минулому році, - 6114 грн:
- одяг - 2830 грн, причому найдорожчі в цій категорії - сорочки і блузки (1260 грн за 3 шт.) і штани (790 грн за 2 пари);
- рюкзаки - 750 грн;
- взуття - 400 грн;
- спортивний костюм - 480 грн;
- спортивне взуття та футболки - 440 грн, найпопулярніші - кросівки з підошвою, що світиться;
- канцтовари - 774 грн, найдорожчі - обкладинки для книг (230 грн за 10 шт.), пенали (170 грн) і олівці (96 грн за набір).
Середня школа - найбільш економна
На збори п'ятикласника витрачають в середньому 5754 грн - майже стільки ж, скільки в 2020-му:
- одяг - 2290 грн;
- взуття - 400 грн;
- рюкзаки та портфелі - 750 грн;
- канцтовари - 954 грн;
- спортивний костюм - 480 грн;
- кросівки або кеди - 440 грн.
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