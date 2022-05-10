У скільки батькам обійдеться "шкільний кошик" у 2021 році

14:55 06 серпня Київ, Україна

Проаналізувавши ціни, фахівці прийшли до висновку, що для того, щоб зібрати дитину в школу, батькам молодших класів доведеться витратити 6 114 грн, середня школа обійдеться в 5754 грн, старших класів - 7194 грн.

В "кошик" покупок увійшли канцелярія, шкільна форма і спортивний одяг, розраховували за цінами інтернет-магазинів на Prom.ua. При цьому, в порівнянні з карантинним 2020 роком, витрати батьків знизяться - в основному завдяки падінню цін на спортивний одяг.

Набір старшокласника

Зібрати з нуля учня в старшу школу в цьому році коштує 7194 грн, на 1240 грн менше, ніж в 2020-му:

одяг - 2970 грн;

взуття - 832 грн;

рюкзаки та сумки - 540 грн;

спортивний костюм - 730 грн;

кросівки або кеди - 720 грн;

канцтовари - 422 грн.

Набір першокласника



На збори першокласника батьки витрачають майже стільки ж, як і в минулому році, - 6114 грн:

одяг - 2830 грн, причому найдорожчі в цій категорії - сорочки і блузки (1260 грн за 3 шт.) і штани (790 грн за 2 пари);

3 шт.) і штани (790 грн за 2 пари); рюкзаки - 750 грн;

взуття - 400 грн;

спортивний костюм - 480 грн;

спортивне взуття та футболки - 440 грн, найпопулярніші - кросівки з підошвою, що світиться;

канцтовари - 774 грн, найдорожчі - обкладинки для книг (230 грн за 10 шт.), пенали (170 грн) і олівці (96 грн за набір).

Середня школа - найбільш економна

На збори п'ятикласника витрачають в середньому 5754 грн - майже стільки ж, скільки в 2020-му: