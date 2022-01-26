Скільки коштуватиме Україні кліматична нейтральність, - підрахунок експертів

13:27 26 січень Київ, Україна

Понад 15% ВВП витратить Україна на забезпечення кліматичної нейтральності до 2050 року. Такі підрахунки зробили фахівці інституту McKinsey.



Декарбонізація відбуватиметься завдяки розширенню потужностей відновлюваної енергетики, переходу на низьковуглецеві методи та відмові від сільського господарства. Таким шляхом підуть Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, ПАР, Таїланд, Туреччина та В'єтнам.



Аналітики вважають, що більша частина витрат припаде на найбільші економіки світу – США, Китай, Євросоюз, Японію та Велику Британію. До 2050 вони витратять на декарбонізацію близько 6% свого сукупного ВВП.



Внаслідок енергопереходу зникнуть 187 мільйонів робочих місць, проте з'являться 202 мільйони нових у нейтральній економіці. Дослідження показало, що середньорічні витрати у світі на декарбонізацію мають зрости до 9 трильйонів 200 мільярдів доларів у порівнянні з нинішніми 5 трильйонами 700 мільярдами.



Усього за 30 років капітальні витрати на глобальну декарбонізацію становитимуть 275 мільйонів доларів, або 7,5% накопиченого світового ВВП.



Нагадаємо, що мета України - суттєво знизити викиди в атмосферу в рамках «Програми трансформації країни» за більш як 9 років.