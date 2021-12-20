Зовнішня торгівля: в Україні скоротився імпорт і експорт

11:06 15 липень Київ, Україна

У першому півріччі Україна істотно скоротила імпорт. Обсяги експорту впали незначітельно.Внешнеторговий оборот України склав $ 47,3 млрд в січні-червні 2020 року порівняно з $ 52,6 млрд роком раніше. Про це повідомляє Державна митна служба.

За перші шість місяців поточного року обсяг імпорту скоротився на 12% - до $ 24,3 млрд, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Експорт скоротився незначно - на 6% - до $ 23 млрд. Негативне сальдо торгового балансу складає $ 1,4 млрд.

На кінець півріччя головними імпортними партнерами України були: Китай - 15% від усього імпорту, Німеччина - 9% і Росія - 9%. Імпортували переважно енергоресурси, машинобудівне обладнання та транспортні засоби.

Велика частина українського експорту прямувала в Китай - 13% від усього експорту, Польщу - 6% і Росію -6%. Продавали за кордон в основному зерно, соняшникову олію і чорні метали. За підсумками 2019 року зовнішня торгівля пішла в мінус на $ 9,4 млрд.