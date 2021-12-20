Зовнішня торгівля України зросла на 7%

Опубліковані дані Державної митної служби України за два перших місяці 2021 року. Відповідно до звітності, торгівля з країнами Євросоюзу збільшилася на 7%. Обсяг зовнішньої торгівлі наразі обчислюється сумою в 7,09 млрд доларів.

При цьому аналогічний обсяг торгівлі з країнами СНД, навпаки, впав на 2%. У грошовому значенні - до 2,295 млрд доларів. Всього за підсумком січня-лютого поточного року рівень торгівлі зріс на 4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експорт склав 8,475 млрд доларів, а імпорт - 9,088 млрд доларів. Негативне сальдо знаходиться на рівні 613 млн доларів.

Україна в 2020 році імпортувала на 35% менше товарів з Російської Федерації. Рівень торгівлі знизився через обмеження, зокрема, на імпорт російських добрив, а також через зменшення попиту і вартості енергоносіїв.