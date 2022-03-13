Зовнішня торгівля України зазнає збитків

Державна служба статистики розповіла про те, що зовнішня торгівля України знову відчуває дефіцит. За перші 4 місяці поточного року від'ємне сальдо зросло на 47,3%. У грошовому еквіваленті це приблизно $1,3 млрд.

При цьому експорт в країні збільшився на 18,8% - порівняння робилося за аналогічний період (січень-квітень) 2021 і 2020 років. Імпорт також показав динаміку - зростання зафіксовано на позначці 20,3%, а в грошовому вираженні - 20,4 млрд доларів.

А ось коефіцієнт покриття експортом імпорту за вищезазначений період практично не змінився: у 2020 році це було 0,95, а в 2021-му - 0,94.