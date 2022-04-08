Зовнішня торгівля України налагоджується

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-вересень 2020 зведений з профіцитом у 530,8 млн дол., тоді як за аналогічний період 2019 спостерігався дефіцит в 4,199 млрд дол.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україні за цей період скоротився на 15,5% - до 41,665 млрд дол., експорт - скоротився на 6,6%, до 42,196 млрд дол.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Попередні показники

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 зведений з дефіцитом в 2,399 мільярда доларів, що в 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 (5,915 мільярда доларів).

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 був зведений з дефіцитом в 3,633 млрд дол., що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018. В тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2019 році виріс на 8,8% - до 10,723 млрд дол.