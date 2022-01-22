Зовнішня торгівля України: імпорт впав на 14,9%

13:40 15 вересень Київ, Україна

В Україну надійшло оподатковуваних товарів на 22,6 млрд доларів за березень-серпень 2020 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсяг імпорту знизився на 14,9%, або на 3,9 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.



Зокрема, зменшення обсягів імпорту відбулося серед товарів проміжного споживання - на 18,5%, в т.ч.:

▪️ коксу і напівкоксу - 75,6%;

▪️ руди, шлаків, золи - 72,5%;

▪️ кам'яного вугілля - 36,2%.



Також зменшення обсягів відбулося серед товарів інвестиційного призначення - на 17,5%, серед яких:

▪️ трактори для с/г робіт - 50%;

▪️ моторні транспортні засоби спеціального призначення - 36,9%;

▪️ моторні транспортні засоби для перевезення вантажів - 24,8%;

▪️ підакцизні нафтопродукти (бензин і дизпаливо) - на 43,4%.



Відзначається, що замість цього збереглася тенденція минулих місяців по зростанню, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсягів імпорту споживчих товарів.



Наприклад, відбулося збільшення імпорту харчових продуктів - на 24,5%, в т.ч.:

▪️ молока та молочних продуктів - 118,8%;

▪️ овочів (і деяких їстівних коренеплодів) - на 69,3%;

▪️ шоколаду (і деяких готових харчових продуктів з вмістом какао) - 42,9%.



Крім того, збільшився імпорт споживчих товарів тривалого користування - на 8,9%, в т.ч.:

▪️ електричних машин, обладнання та їхніх частин - на 28,3%;

▪️ меблів, постільного приладдя - на 1,5%.