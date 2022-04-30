Зовнішня торгівля України має баланс мінус $1 млрд

Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за січень-жовтень 2020 року зведено з дефіцитом $989 млн проти дефіциту в $10,4 млрд роком раніше.

Як повідомляє Національний банк України, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період скоротився більш ніж в 2 рази - з $11,6 млрд до $4,8 млрд.

Також повідомляється, що профіцит зовнішньої торгівлі послугами зріс більш ніж в 3 рази - з $1,2 млрд до $3,8 млрд.

За даними Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 рік зведений з дефіцитом в $3,633 млрд, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018 рік.