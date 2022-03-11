Зовнішньоторговельний баланс України з дефіцитом в 2,399 млрд доларів

До недавнього часу експерти відзначали серйозний дефіцит зовнішньоторговельного балансу України. Однак, економіка країни рекордно рухається вгору, і цифри вдалося вирівняти.

Зовнішньоторговельний баланс України за січень-серпень 2020 зведений з дефіцитом в 2,399 мільярда доларів, що в 2,5 раза менше дефіциту за аналогічний період 2019 (5,915 мільярда доларів). Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україні за цей період скоротився на 14,6% - до 33,24 мільярда доларів, експорт - скоротився на 6,6%, до 30,84 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,93 проти 0,85 у січні-серпні 2019 року.

З якими країнами торгували

Відзначається, що зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 225 країн світу. Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також окупованих територій в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з даними Державної служби статистики, зовнішньоторговельний баланс України за 2019 зведений з дефіцитом в 3,633 мільярда доларів, що в 1,7 раза нижче дефіциту за 2018.

В тому числі дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в 2019 році виріс на 8,8% - до 10,723 мільярда доларів.