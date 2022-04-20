У Мінсоцполітики роз'яснили, як дізнатися розмір майбутньої пенсії

Щоб дізнатися, яка в майбутньому вас чекає пенсія, можна скористатися онлайн-калькулятором на порталі електронних послуг або в додатку Пенсійного фонду України.
Це дозволить майбутнім пенсіонерам самим стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн і контролювати ситуацію з виплатами, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.
Якщо ж неправильно підрахували розмір вже наявної пенсійної виплати, то потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію - 0 800 503 753.
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