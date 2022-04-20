У Мінсоцполітики роз'яснили, як дізнатися розмір майбутньої пенсії

14:16 21 липня Київ, Україна

Щоб дізнатися, яка в майбутньому вас чекає пенсія, можна скористатися онлайн-калькулятором на порталі електронних послуг або в додатку Пенсійного фонду України.

Це дозволить майбутнім пенсіонерам самим стежити за інформацією про свій трудовий стаж онлайн і контролювати ситуацію з виплатами, розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна.

«Є офіційний портал Пенсійного фонду. Там людина може створити собі кабінет і відразу побачити весь набутий стаж і дізнатися, яка її чекає пенсія. Тоді людина може задуматися, подивитися, який стаж врахований, чи не пропущено щось, чи не забув роботодавець передати дані», - сказала Лазебна.

Зареєструватися на порталі ПФУ можна у відділенні фонду офлайн або онлайн. Реєстрація онлайн відбувається за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) або BankID і MobileID.



Якщо ж неправильно підрахували розмір вже наявної пенсійної виплати, то потрібно звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) на гарячу лінію - 0 800 503 753.