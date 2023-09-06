Вплив війни на світову економіку: у МВФ дали оцінку

"Після значного зростання (світової економіки – ред.), яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, головним чином через шок від війни росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими і в контексті зростання ризиків фрагментації", - сказала вона.