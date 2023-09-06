Вплив війни на світову економіку: у МВФ дали оцінку
11:59 05 вересня Київ, Україна
Світова економіка продовжує відновлюватися після різних потрясінь, але війна в Україні має на неї великий вплив.
Про це на 43-му саміті лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) сказала
директорка-розпорядниця МВФ
Крістіна Георгієва, повідомляється на сайті фонду у вівторок, 5 вересня.
"Після значного зростання (світової економіки – ред.), яке становило понад 6% у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, головним чином через шок від війни росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники продовжаться, а глобальне зростання становитиме близько 3% у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими і в контексті зростання ризиків фрагментації", - сказала вона.
Георгієва зазначила, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь – пандемії, війни, зміни клімату та кризи вартості життя – і її відновлення після цих потрясінь продовжується.
"З найбільших економік тільки США повністю відновилася. Єврозона все ще приблизно на 2% нижче за тренд, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5% нижче за тренд, а країни з низьким рівнем доходу постраждали ще більше", - заявила вона.
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