Вплив росії на енергозабезпечення України суттєво зменшився — британська розвідка

14:36 14 вересня Київ, Україна

Успіх "Енергоатому" щодо перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва є важливою точкою на шляху до довгострокового відділення України від росії, вплив на енергозабезпечення України якої суттєво зменшився.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.



Так, 10 вересня оператор українських атомних електростанцій "Енергоатом" оголосив про успішне перезавантаження реактора на Рівненській атомній електростанції з використанням ядерних паливних збірок західного виробництва, зазначили британські розвідники.



Вони також підкреслили, що всі українські АЕС мають реактори радянського зразка, і до лютого 2022 року Україна покладалася на росію в постачаннях ядерного палива. Після повномасштабного вторгнення росії Україна прискорила реалізацію планів диверсифікації постачання.