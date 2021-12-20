Влада України ввела санкції проти співробітників російських спецслужб

Рішенням Ради нацбезпеки було затверджено застосування санкцій щодо 28 громадян Російської Федерації та України. Відповідний указ схвалено і підписано президентом.
Відомо, що санкції поширюються на 23 росіян та 5 наших співвітчизників, які перебувають на захоплених територіях Донбасу та Луганщини.
Ці заходи передбачають блокування коштів, позбавлення українських нагород. На додаток, вони обмежують торгові операції. Термін дії санкцій – до 2024 року.
Як пишуть ЗМІ, санкції стосуються співробітників розвідувальних та спеціальних служб Росії.
Відомо, що санкції поширюються на 23 росіян та 5 наших співвітчизників, які перебувають на захоплених територіях Донбасу та Луганщини.
Ці заходи передбачають блокування коштів, позбавлення українських нагород. На додаток, вони обмежують торгові операції. Термін дії санкцій – до 2024 року.
Як пишуть ЗМІ, санкції стосуються співробітників розвідувальних та спеціальних служб Росії.
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