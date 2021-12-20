Влада України ввела санкції проти співробітників російських спецслужб

13:54 19 листопад Київ, Україна

Рішенням Ради нацбезпеки було затверджено застосування санкцій щодо 28 громадян Російської Федерації та України. Відповідний указ схвалено і підписано президентом.



Відомо, що санкції поширюються на 23 росіян та 5 наших співвітчизників, які перебувають на захоплених територіях Донбасу та Луганщини .



Ці заходи передбачають блокування коштів, позбавлення українських нагород. На додаток, вони обмежують торгові операції. Термін дії санкцій – до 2024 року.



Як пишуть ЗМІ, санкції стосуються співробітників розвідувальних та спеціальних служб Росії.