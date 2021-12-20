Влада України ухвалила новий законопроєкт про держреєстри

21:47 18 листопад Київ, Україна

В Україні влада прагне покращити стан електронних державних реєстрів. Для цього було розроблено законопроєкт №2110, який парламент уже підтримав загалом. Про це повідомляє пресслужба Міністерства та Комітету цифрової трансформації.

Там пояснили, що така необхідність виникла у зв'язку з тим, що в країні налічується понад 350 держреєстрів, однак єдиних правил та стандартів щодо їхнього створення та діяльності досі немає. Мовляв, дані часто дублюються, і до всього неправильно захищені.



Ухвалений закон запровадить таке поняття як «базові реєстри», де міститиметься ключова інформація про громадян України, а також такі поняття як адміністратори та технічні адміністратори держреєстрів.

Зазначається, що Єдиний демографічний реєстр стане першоджерелом даних про особу (вік, ПІБ, ідентифікаційні документи). Реєстри з'єднають "Трембітою". Усі документи будуть у єдиному реєстрі. Обмін інформацією проходитиме в електронному вигляді. Отже, громадянам більше не потрібно приносити ксерокопії чи довідки до різних державних органів. Необхідні документи можна буде отримати онлайн, не виходячи з дому. Очікується, що завдяки цьому прискориться отримання онлайн-послуг.