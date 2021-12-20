Влада України планує зміцнити українсько-білоруські кордони

Під час брифінгу, що відбувся у Луцьку, міністр внутрішніх справ України заявив, що влада має намір переглянути та передбачити фінансування на зміцнення українських кордонів. Зокрема, йдеться про кордон із Білорусією.
За словами міністра, на кордонах спостерігається наплив мігрантів. Отже, необхідно вжити всіх запобіжних заходів, зокрема, зміцнювати кордони тимчасовими спорудами.
Секретар РНБО подякував тим жителям прилеглих регіонів, де облаштовані українсько-білоруські кордони, за те, що вони добровільно розмістили у себе прикордонників, а також тим, хто захищатиме кордони у разі їхнього незаконного перетину.
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