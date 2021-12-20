Влада України планує зміцнити українсько-білоруські кордони

09:49 15 листопад Київ, Україна

Під час брифінгу, що відбувся у Луцьку, міністр внутрішніх справ України заявив, що влада має намір переглянути та передбачити фінансування на зміцнення українських кордонів. Зокрема, йдеться про кордон із Білорусією.

Денис Монастирський зазначив, що вже зараз секретар Служби нацбезпеки та оборони наголосив на одному з головних планів України – зміцнити українсько-білоруські кордони. На здійснення цієї мети буде потрібне додаткове виділення коштів, які мають бути передбачені у державному бюджеті на 2022 рік.

За словами міністра, на кордонах спостерігається наплив мігрантів. Отже, необхідно вжити всіх запобіжних заходів, зокрема, зміцнювати кордони тимчасовими спорудами.



Секретар РНБО подякував тим жителям прилеглих регіонів, де облаштовані українсько-білоруські кордони, за те, що вони добровільно розмістили у себе прикордонників, а також тим, хто захищатиме кордони у разі їхнього незаконного перетину.