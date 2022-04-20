Влада США витратить $6 млрд на підтримку АЕС

17:37 20 квітня Київ, Україна

Адміністрація президента США Джо Байдена виділить $6 мільярдів на підтримку американських атомних електростанцій, які перебувають під загрозою закриття через фінансові проблеми. Як пише AP, Білий дім наполягає на збереженні АЕС як безвуглецеве джерело енергії, що допомагає боротися зі зміною клімату.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на представників американського міністерства енергетики.



Як розповіли в Міністерстві енергетики США, нинішнє вкладення — найбільша федеральна інвестиція у порятунок ядерних реакторів, які зазнають фінансових труднощів.. Власники або оператори АЕС, яким загрожує зупинка з економічних причин, може подати заявку на фінансування.

«Американські атомні електростанції виробляють понад половину нашої безвуглецевої електроенергії, і президент Байден прагне підтримувати роботу цих станцій для досягнення наших цілей у сфері екологічно чистої енергії», — йдеться у заяві міністра енергетики Дженніфер Гренхольм.

Вона нагадала, що влада планує повністю забезпечити країну чистою енергією до 2035 року.

За останнє десятиліття в США було закрито більше десяти АЕС, зазначає AP. Більшість із них припинили роботу до закінчення терміну дії їх ліцензій. Основна причина — конкуренція з боку дешевшого природного газу, величезні операційні збитки через низькі ціни на електроенергію та дорогий капітальний ремонт.



За даними міністерства енергетики США, зупинка АЕС та перехід на газ призводять до збільшення викидів парникових газів у цих регіонах, погіршення якості повітря та втрати тисяч високооплачуваних робочих місць.