Влада витратила понад 150 млн на флагштоки

20:40 17 серпня Київ, Україна

Цього року місцеві органи влади оприлюднили в «Прозорро» 16 договорів про роботи, пов'язані з монтажем флагштоків , на загальну суму 156 310 000 грн.



Більшість коштів припадає на десять найбільших підрядів - 133,52 млн грн. Це приблизно дорівнює вартості 310 тис. доз китайської вакцини CoronaVac від COVID-19, яку МОЗ купив в минулому році по 504 грн.



Найбільшу суму за встановлення флагштока в цьому році витратила влада Харкова - 24,5 млн грн. Крім власне встановлення флагштока, підрядник повинен виконати за цю суму благоустрій частини парку. Підряд отримало ТОВ "Інжинірингова компанія Планета Буд" Сергія Мошенського. Вартість самого флагштока невідома, адже підсумкова відомість ресурсів і кошторису не оприлюднені. Місцеві медіа писали, що харківський флагшток буде найвищим не тільки в Україні, а й у всій Європі - 101 м.



Влада Броварів встановить флагшток за 20,77 млн грн. Угоду уклали з ТОВ "Пан-Югстрой". Сам флагшток висотою 72 м в комплекті з усім необхідним коштував 4,16 млн грн без доставки і ПДВ, але разом з ним потрібно облаштувати майданчики, доріжки, лавки, урни, освітлення та озеленення.



У Житомирі флагшток встановлять за 13,74 млн грн. Сквер на Соборній площі реконструює ТОВ "УК "Комфорт-Буд". Місцеві медіа писали, що роботи розпочалися до підписання угоди. Флагшток висотою 50 м в комплекті з усім необхідним обійдеться в 2,85 млн грн без доставки і ПДВ. Крім того, реконструкція охоплює загальнобудівельні роботи, облаштування інженерних мереж, озеленення тощо.



Крім того, влада Миколаєва замовила встановлення флагштока висотою 72 метри і облаштування території біля нього за 13,5 млн грн, в Полтаві аналогічні роботи з встановленням флагштока висотою 50 метрів обійдуться в 12,04 млн грн. Львів замовив флагшток такої ж висоти з благоустроєм навколишньої території за 12,02 млн грн, а Чернівці - за 10,74 млн грн.



У Краматорську на встановлення флагштока висотою 80 метрів разом з реконструкцією фонтану витратять 11,17 млн грн, в Кривому Розі за флагшток висотою 72 метри разом з благоустроєм території - 8,09 млн грн.



У Вінниці встановлення флагштока в 50 метрів з облаштуванням території обійшлося в 6,97 млн грн.