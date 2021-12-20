Влада виконає підтримку бізнесу - Милованов

«Червоні зони» в деяких регіонах призведуть до зупинки діяльності українського бізнесу. Українська влада має намір знову здійснити матеріальну допомогу підприємцям. Виплати через додаток «Дія» будуть здійснюватися в межах середньої зарплати регіону.
Про це розповів радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і ексміністр економіки Тимофій Милованов в ефірі одного з українських телеканалів. Милованов уточнив, що сума виплати підприємцям буде залежати він рівня середньої зарплати в конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону.
За словами Милованова, програма підтримки бізнесу буде працювати за наступним алгоритмом: місцева влада області "червоної" зони повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%.
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