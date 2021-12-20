Влада виконає підтримку бізнесу - Милованов

«Червоні зони» в деяких регіонах призведуть до зупинки діяльності українського бізнесу. Українська влада має намір знову здійснити матеріальну допомогу підприємцям. Виплати через додаток «Дія» будуть здійснюватися в межах середньої зарплати регіону.

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Андрія Єрмака і ексміністр економіки Тимофій Милованов в ефірі одного з українських телеканалів. Милованов уточнив, що сума виплати підприємцям буде залежати він рівня середньої зарплати в конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону.

"Там не 8000, а середня зарплата. Повинно бути в межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівня цін в містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж в Києві, таке теж можливо", - висловився він.

За словами Милованова, програма підтримки бізнесу буде працювати за наступним алгоритмом: місцева влада області "червоної" зони повинна розробити пакет підтримки і показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%.