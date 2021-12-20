Володимиру Жмаку довіряють профспілки і залізничники: профспілка південних залізниць звернулася до президента України

профспілка південних залізниць"

"Укрзалізниця"

"Незалежназвернулася з проханням до президента України Володимира Зеленського взяти під особистий контроль прийняття рішення щодо подальшої діяльності глави правління АТВолодимира Жмака.

У своєму листі керівництво профспілки зазначає, що за п'ять місяців роботи на посаді керівника підприємства Жмак виконав величезну роботу. Зокрема, повідомляється про те, що прискореними темпами йде ремонт рухомої тяги, вже укладені і почали діяти контракти, які без втрати якості і кількості виконуваних рейсів дозволяють заощадити десятки мільйонів гривень. Йдеться в тому числі і про закупівлю дешевої електроенергії, і про руйнування схем в придбанні дизпалива.

Крім того, Жмак відмовився брати участь в корупційних схемах і веде непримиренну боротьбу з роками наявною в УЗ корупцією. Підкреслюється його принципове рішення не оплачувати витрати приватних баз відпочинку, які колись з порушеннями були отримані "Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України".

Жмак категорично відмовився перераховувати в приватний пенсійний фонд з обмеженою відповідальністю гроші держпідприємства, оскільки немає ніяких юридичних гарантій того, що, вийшовши на пенсію, залізничники будуть отримувати від цієї "піраміди" гроші.

Безумовно, своїми діями новий глава правління УЗ дуже заважає багатьом постачальникам, які потопають у корупції, керівникам різного рівня всередині самої компанії, керівництву "Профспілки залізничників і транспортних будівельників України".

Незалежні профспілки повністю підтримують діяльність Володимира Жмака, так само як і працівники "Укрзалізниці", підписи яких під скаргами були зібрані обманним шляхом, в присутності деяких керівників залізниці.