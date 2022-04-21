Володимир Жмак зустрівся з представниками Федерації роботодавців України

Керівництво «Укрзалізниці» навіть в складних фінансових умовах орієнтоване як на збереження наявних фахівців, так і на створення нових робочих місць.

20 листопада голова правління АТ «УЗ» Володимир Жмак і його колега, директор з управління взаємовідносинами з органами державної влади Дмитро Романюк, провели зустріч і плідне спілкування з представниками Федерації роботодавців України.

В ході зустрічі було обговорено не лише майбутнє співробітництво, але і необхідні критерії, яким «Укрзалізниця», як велике державне підприємство, має відповідати, щоб сприяти зростанню економіки країни, зайнятості населення. Етап реформування, який, нарешті настав у «Укрзалізниці», веде саме до цього. Команда Володимира Жмака не тільки оптимізує роботу компанії, але і вносить інновації та нові технології.

Спільно з Федерацією роботодавців України «Укрзалізниця» готує звернення до уряду України щодо посилення інвестицій в компанію, адже на цей момент величезні активи зношені майже на 96%, і модернізація УЗ вкрай необхідна вже зараз.

Поки одні вимагають, інші йдуть на співпрацю

Для створення гідних умов праці, хороших зарплат і нових робочих місць «Укрзалізниці» необхідно перейти зі стану збитковості на рівень прибутковості. Це можливо лише при повній модернізації - оновлення локомотивного і вагонного парків, впровадження нових технологій, оновлення інфраструктури, налагодження клієнтських зв'язків.

Цього, на жаль, не зрозуміти деяким профспілкам, які сліпо вимагають підвищити зарплату, віддати заборгованості, не вникаючи в ситуацію. Їм неважливо, чи буде робота завтра, якщо сьогодні всі останні гроші їм віддадуть на руки. Вони хочуть, як і раніше, працювати впівсили на зношеному обладнанні.

Організації, здатні бачити перспективу, навпаки, йдуть на співпрацю і готові запропонувати допомогу, аби в майбутньому у тисяч людей з'явилася стабільна цікава робота з високими зарплатами. Однією з них виявилася ФРУ.

В планах у Жмака і ФРУ отримати ще більше інвестицій на модернізацію «Укрзалізниці», а також домогтися скасування податку на землю для УЗ і вирішення багатьох інших питань, які допоможуть розвивати підприємство.