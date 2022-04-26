Володимир Жмак: «Укрзалізниця» за розвиток внутрішнього туризму

26 листопада голова правління АТ «Укрзалізниця» Володимир Жмак і директор філії «Пасажирська компанія» Олександр Перцовський побували на зустрічі з представниками туристичного бізнесу України. В ході зустрічі обговорювалися питання розвитку внутрішнього туризму, в якому не останню роль відіграють залізничні пасажирські перевезення.

Як розповів Володимир Жмак, «Укрзалізниця» має всі необхідні умови для того, щоб найближчим часом переключити на себе більшу частину туристів, які подорожують Україною. Велика розгалужена мережа, постійна робота над підвищенням рівня комфорту пасажирських перевезень і безпека - все це дозволить вже скоро залізничному транспорту стати пріоритетним способом пересування туристів по Україні.

«Ми переконані, що в умовах пандемії COVID-19, залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», - зазначив Володимир Жмак.

Слова керівника УЗ підтвердила голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів. Вона назвала поїзди трендом майбутнього, адже це екологічний, безпечний і комфортний вид транспорту. За її словами, іноземні туристи вже активно використовують залізницю для переміщення між містами України.

Представники туристичного бізнесу мають намір вести продуктивний діалог з «Укрзалізницею» для спільного «створення гідного продукту як для українських, так і для іноземних мандрівників».

Відзначимо, що «Укрзалізниця» вже активно працює над розвитком сегмента пасажирських перевезень:

введена гнучка система знижок на придбання квитків;

запущені нові зимові маршрути;

передбачені 15% знижки на проїзд у вагоні 1 класу швидкісних поїздів «Інтерсіті+».

У найближчому майбутньому будуть закуплені нові комфортні сучасні пасажирські вагони і модернізовані старі. Далі в планах керівництва УЗ концесія вокзалів, нові програми лояльності, нова платформа типу чат-бот для пошуку і продажу квитків і ще багато цікавого.

Один із пріоритетів пасажирського сегмента компанії - сталий розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом.