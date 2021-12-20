Володимир Жмак прокоментував своє звільнення з "Укрзалізниці"

"Укрзалізниці"

Сімнадцятого березня 2021 року Кабінет Міністрів України звільнив з посади голову правлінняВолодимира Жмака.

Цю ситуацію Жмак прокоментував у своєму Telegram-каналі. Зокрема, він заявив, що не мав нарікань з боку Наглядової ради, а крім того, рішення про його звільнення було прийняте з порушеннями законодавства.

"Зазначене рішення [про звільнення] виглядає, як мінімум, дивно як в зв'язку з відсутністю підстав, так і з грубим порушенням всіх можливих процедур і закону", - пише він.

Ніяких нарікань від Наглядової ради Володимир Жмак не отримував за весь час його діяльності на посаді голови правління.

"Оскільки підстав для такої "дружньої пропозиції" я не бачив, будь-яких повідомлень про недоліки в своїй роботі від Наглядової ради ніколи не отримував, тому цю щедру пропозицію не прийняв", - розповідає Жмак. А 17 березня "міністр уже з самого ранку підготував і передав Кабміну подання на моє звільнення".

Ексглава залізниці підбив підсумки діяльності компанії під його керівництвом. Команді Жмака вдалося зупинити "стрімке падіння" УЗ, змінити її рух від негативного балансу до позитивного.

"Ми ж робили те, для чого нас покликали - четвертий квартал 2020 року став успішнішим ніж аналогічний у два попередні докризові роки", - написав він. Жмак також додав, що Наглядовій раді "буде непросто, тому що призначити вже п'ятого керівника за якихось три роки - велике завдання".