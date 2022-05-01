Володимир Жмак приєднався до ініціативи Олени Зеленської

Завдання бізнесу, що займається наданням послуг, - організувати однаково комфортні та доступні умови як для звичайних клієнтів, так і для клієнтів з особливими потребами, до яких належать не тільки люди з інвалідністю, а й молодь, жінки, батьки з маленькими дітьми.

«Укрзалізниця» - одне з найбільших державних комерційних підприємств, яке рухається в цьому напрямку. Підтвердженням цьому стало підписання Володимиром Жмаком декларації «Бізнес без бар'єрів» в рамках ініціативи Олени Зеленської.

На організованій Оленою Зеленською зустрічі були присутні представники великих компаній, які вже впроваджують кращі рішення для людей з обмеженими можливостями в свої бізнес-процеси.

Компанія вже чимало зробила для того, щоб люди з інвалідністю відчували себе більш зручно, перебуваючи в поїздах, на станціях, на вокзалах. Залізничні мандрівки повинні бути доступні для всіх пасажирів.

Мета цієї декларації - допомогти людям з обмеженими можливостями, людям похилого віку, батькам малолітніх дітей, жінкам та молоді знайти адаптовані для них робочі місця з гідною оплатою. Як зазначив Володимир Жмак, цей пункт також стоїть в планах компанії і потихеньку отримує реалізацію.

«Укрзалізниця» і низка інших великих підприємств України («Укрпошта», «Ощадбанк», АТБ, 1+1 Media та ін.) разом будуть прагнути до того, щоб в Україні принцип безбар'єрності став нормою, а не винятком.