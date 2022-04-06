Володимир Жмак: нам вдалося ліквідувати дефіцит локомотивів

Глава «Укрзалізниці» заявив, що їм вже вдалося повністю ліквідувати дефіцит локомотивів, який раніше утворився через сильне перевищення термінів експлуатації.
Усунути недостатню кількість локомотивів вдалося шляхом подовження плечей роботи локомотивів і оптимізації роботи диспетчерської служби.
Також в своєму Telegram-каналі Володимир Жмак зазначив, що його командою прийнято рішення перекинути 400 млн грн на ремонт локомотивів до кінця цього року. А в 2021 році капітальний ремонт тягового парку стане пріоритетним в плані інвестицій. На нього закладено 4,7 млрд грн.
На цей момент вже обробляються замовлення на ремонт паралельно з фінансовим аудитом.
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