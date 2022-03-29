Володимир Жмак почав інвестиції в оновлення рухомого складу «Укрзалізниці»

Критична зношеність рухомого складу «Укрзалізниці» безпосередньо впливає на якість послуг, що надаються і, відповідно, прибутковість компанії. Про це знає новий керівник «Укрзалізниці» Володимир Жмак, тому сумні статистичні дані його не тільки засмучують, але і обурюють. Це було помітно з його висловлювань на минулій днями пресконференції.

Зношеність локомотивів на 96%, пасажирських вагонів на 88% і вантажних вагонів на 89%, контактна мережа зношена на 71%, а залізничні колії на 34% - такі дані назвав Жмак. Саме це, на його думку, призводить до регулярних спалахів локомотивів, сходження потягів з рейок і, як наслідок, порушення безпеки руху.

«Це результат того, що в «Укрзалізницю» не інвестували жодної копійки державних грошей за час незалежності України», - заявив Володимир Жмак.

Новий глава правління АТ УЗ має намір вже до кінця 2020 року міцно взятися за оновлення і капітальний ремонт вагонів і локомотивів. На це вже виділено кошти. Зокрема, на ремонт вагонів підуть близько 350 млн грн, а локомотивів - 400 млн грн. У наступному році інвестиції складуть вже кілька мільярдів гривень, що, безумовно, позначиться на якості послуг, що надаються, в позитивну сторону.

Незважаючи на те, що багато років українську залізницю нещадно експлуатували в особистих цілях попередні керівники і вичавлювали з неї останнє, залишається сподіватися, що навіть з тим, що є на цей момент, грамотний менеджмент дозволить зробити компанію прибутковою, а якість послуг - високою.