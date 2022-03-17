Володимир Жмак: щоденне вантажоперевезення у мільйон тонн буде досягнуте цього року

17:13 29 жовтня Київ, Україна

На нещодавній пресконференції новий голова «Укрзалізниці» Володимир Жмак розповів, що вже до кінця цього року компанія збільшить навантаження до 1 млн тонн щодоби. План щодо збільшення обсягів перевезення вантажів «Укрзалізницею» вже готовий і навіть реалізується. Завдяки йому вже досягнуто рівня вантажоперевезень минулого року.

«Останніми місяцями спостерігаємо пожвавлення ринку вантажних перевезень. Незважаючи на економічну кризу та обмеження, які виникли через розповсюдження ковіду, "Укрзалізниця" вже навантажила за добу 814 тис. тонн, що майже відповідає показникам 2019 року», — розповів Володимир Жмак.

За його словами, в першу чергу цього вдалося досягнути завдяки покращенню операційної діяльності компанії: «Ми ліквідували дефіцит локомотивів шляхом подовження плечей обслуговування, удосконалення диспетчеризації та організацій маршрутних відправлень, насамперед у напрямку портів. Наразі немає жодної заявки, якої ми не задовільнили».

Також голова правління "Укрзалізниці" повідомив про рішення вже у цьому році збільшити інвестиції у ремонт рухомого складу. Зокрема, 500 млн грн буде додатково спрямовано на ремонт локомотивів та 350 млн грн — на капремонт і модернізацію вантажних вагонів.

Загалом Володимир Жмак передбачає зростання обсягів вантажів і шляхом зміни "Укрзалізницею" парадигми обслуговування вантажовласників: «Ринок отримав сигнал, що ми можемо якісно та швидко перевозити вантажі залізницею, а нове керівництво компанії готове до конструктивного діалогу з удосконалення співпраці та тарифної політики».