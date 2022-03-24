Володимир Жмак: до кінця наступного року "Укрзалізниця" розділиться на 4 структурні підрозділи

17:59 29 жовтня Київ, Україна

На пресконференції, що пройшла сьогодні, глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив, що в 2021 році в компанії буде завершено поділ на 4 структурних підрозділи: виробничий, пасажирський, вантажний та інфраструктурний.

«Ми плануємо в 2021 році закінчити перепідпорядкування підрозділів «Укрзалізниці» таким чином, щоб кожна виробнича вертикаль отримала всі необхідні активи, щоб вона могла порахувати прибутки і збитки та вивести свій власний баланс. Вже на кінець наступного року кожна із цих чотирьох вертикалей матиме свій баланс, що дозволить потім їх реорганізувати в компанії холдингу», – розповів Володимир Жмак.

За його словами, в рамках переходу УЗ до вертикально-інтегрованої структури наразі здійснюється переміщення активів та персоналу. Це потрібно для того, щоб у кожній вертикалі були сконцентровані всі необхідні засоби для здійснення повного циклу діяльності. Так, вантажна вертикаль у своєму розпорядженні матиме локомотиви і вагони, пасажирська – локомотиви, пасажирські та приміські поїзди, виробнича – вагоноремонтні і будівельні заводи, локомотиворемонтні заводи та депо, де здійснюватимуться капітальні ремонти, інфраструктурна – колію та колійне господарство, автоматизацію і сигналізацію. У вантажній та пасажирській вертикалях також будуть експлуатаційні депо для проведення поточних ремонтів.

«На прикладі двох депо, які ми вже почали перепідпорядковувати з Донецької залізниці на Південну, це Лиман і Волноваха, ми бачимо, що це жодним чином не впливає ні на кількість персоналу, ні на виробничі функції депо, ні на зміну місця роботи персоналу. Перепідпорядкування здійснюється виключно адміністративно, для того, щоб сконцентрувати в рамках вертикально-інтегрованої структури всі функції й ці структури перетворити потім у компанії-холдинги», – повідомив Володимир Жмак.

Він також додав, що в центральному офісі Укрзалізниці будуть сконцентровані всі інші функції, які й забезпечуватимуть централізовано діяльність цих чотирьох вертикалей, зокрема послугами юристів, фінансистів, кадровиків, працівників служби безпеки, ІТ та інших.