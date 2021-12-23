Власник DCH поклав око ХАЗ

Власник групи DCH Олександр Ярославський висловив свою зацікавленість у відновленні виробничих потужностей Харківського авіазаводу. Він заявив, що може залучити інвестицій на 1 мільярд доларів США, щоб підприємство розрахувалося з боргами і далі розвивалося. Інформація з'явилася на сайті DCH.
У своїй заяві Ярославський зазначив, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості міста".
Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі в долі ХАЗ - покупка або приватно-державне партнерство.
Олександр Ярославський - український бізнесмен, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. В числі його останніх придбань - банк Кредит-Дніпро.
Група DCH має ряд промислових активів: Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, криворізький рудник Суха Балка. Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання більше 25% акцій запорізького підприємства Мотор Січ, яка провадить авіадвигуни.
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