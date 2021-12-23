Власник DCH поклав око ХАЗ

Власник групи DCH Олександр Ярославський висловив свою зацікавленість у відновленні виробничих потужностей Харківського авіазаводу. Він заявив, що може залучити інвестицій на 1 мільярд доларів США, щоб підприємство розрахувалося з боргами і далі розвивалося. Інформація з'явилася на сайті DCH.

"Група DCH готова взяти відповідальність за відновлення флагмана вітчизняного авіабудування та залучити $ 1 млрд на відновлення ХАЗ. З цієї суми $ 100 млн підуть на виплату боргів; $ 500 млн на добудову літаків, виробництво яких вже розпочато, і закладку нових; $ 400 млн - на програми розвитку ", - сказано в тексті.

У своїй заяві Ярославський зазначив, що йому "як харків'янину небайдужа доля Харківського авіазаводу - гордості міста".

"Одними реорганізаціями і перестановками реального відродження підприємства домогтися неможливо. Планами ситий не будеш, колективу ХАЗ потрібні зарплати і гарантії збереження робочих місць, незалежно від того, хто і як їх дасть. А значить, заводу необхідна реальна підтримка держави і значні приватні інвестиції ", - сказав він.

Бізнесмен підкреслив, що йому байдужий формат участі в долі ХАЗ - покупка або приватно-державне партнерство.

"Важливо не упустити час. Група DCH готова до відкритого обговорення своїх пропозицій і має намір докласти всіх зусиль, щоб врятувати ХАЗ для Харкова та України ", - заявив Ярославський.

Олександр Ярославський - український бізнесмен, входить в топ-10 рейтингу Forbes Ukraine. Володіє і особисто керує групою DCH, що інвестує в такі сектори економіки, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. В числі його останніх придбань - банк Кредит-Дніпро.

Група DCH має ряд промислових активів: Харківський тракторний завод, Дніпровський металургійний завод, криворізький рудник Суха Балка. Нещодавно DCH розпочала активність в секторі авіабудування і знаходиться в процесі придбання більше 25% акцій запорізького підприємства Мотор Січ, яка провадить авіадвигуни.