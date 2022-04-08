"Весь хайтек повернеться у 2000 рік": останній великий виробник чіпів оголосив росії бойкот

16:25 07 квітня Київ, Україна

Уряд Тайваню прийняв рішення посилити заходи експортного контролю щодо рф, щоб відрізати країну від технологій та чіпів, які використовуються у військових цілях.



Ці заходи введено в рамках санкцій за вторгнення в Україну, повідомляє The South China Morning Post із посиланням на заяву тайванського кабміну.



Відтепер будь-які поставки продукції, яка може використовуватися у військових цілях, вимагатимуть експортної ліцензії. Йдеться про напівпровідники, лазери, навігаційні системи та ще понад 50 товарних позицій.



/>Тайваньська TSMC - найбільший виробник напівпровідників у світі - вже оголосила про звільнення з російського ринку за Intel і AMD. В результаті під загрозою опинилося виробництво російських процесорів «Байкал» та «Ельбрус», які влада декларувала альтернативою закордонним і які при цьому випускалися в Тайвані.



Планувалося, що TSMC постачатиме споживчі процесори Baikal-M та серверні CPU Baikal-S. Yadro, російський виробник серверів і систем зберігання даних, на початку 2021 спеціально створив дочірню компанію «Ядро мікропроцесори», збираючись проєктувати передові чіпи і замовляти їхнє виробництво на Тайвані.



"Якщо не буде імпортних мікросхем, то ми відкотимося на рівень 15-20-річної давності", весь хайтек у росії повернеться приблизно в 2000 рік, каже колишній співробітник великого російського мікроелектронного дизайн-центру, який нині працює в європейській напівпровідниковій індустрії.



«Зараз російська мікроелектроніка, розробка мікросхем, на 90 із лишком відсотків пов'язана на держзамовлення. Якщо санкції буде імплементовано так, як заявлено, це все просто перестане існувати в нинішньому вигляді. Їм доведеться якось домовлятися з китайцями, бо більше нема з ким. І не факт, що китайці домовлятися захочуть», - нарікає він.



Китаїст Леонід Ковачич згоден: у нинішній ситуації Пекін навряд чи може допомогти росії заповнити технологічну прогалину, що утворюється.



«Власних технологічних доробків Китаю недостатньо, щоб забезпечити росії адекватну альтернативу напівпровідникам TSMC, — каже він. — Крім того, для Китаю існує ризик потрапляння під вторинні санкції США, якщо китайські компанії або фінансові інститути сприятимуть мінімізації наслідків американських санкцій щодо росії. Оскільки російський ринок має набагато менший масштаб порівняно з американським і європейським, він, можливо, стане занадто токсичним для багатьох китайських компаній».



У кращому разі Китай може сприяти з виробництвом мікроелектроніки, оскільки російська радіоелектронна промисловість занепадає, розмірковує Ковачич: «Проте тут все одно не йдеться про передові напівпровідникові технології».