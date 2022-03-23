Верховний Суд України визнав «Укренерго» правим в суперечці з «Київтеплоенерго»

Пресслужба НЕК «Укренерго» оповістила про те, що компанія виграла суд у «Київтеплоенерго» щодо нечесного нарахування плати за послуги з передачі електроенергії магістральними мережами. Справу компаній розглядали у Верховному Суді України.

У вердикті судового органу йдеться про те, що «Укренерго» цілком правомірно нараховує плату за послуги з передачі електроенергії КП «Київтеплоенерго».

До цього судовий позов розглядали Господарський суд Києва і Північний апеляційний господарський суд, які також встановили правоту компанії в цьому питанні.

Раніше найбільша гідрогенеруюча компанія України «Укргідроенерго» подала на НЕК «Укренерго» до суду з метою стягнення 5 мільйонів 300 тисяч гривень за послуги з врегулювання небалансів.