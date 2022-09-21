Верховна Рада повертає акцизний податок на пальне в Україні

16:46 21 вересня Київ, Україна

Верховна Рада України повертає акцизний податок на пальне. Закон набуде чинності через день після публікації. Повернення акцизів слід очікувати наприкінці вересня.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк.

За повідомленням народного депутата, законопроєкт підтримали 255 народних обранців.



Повертаються акцизи у розмірі:

100 євро за 1000 літрів бензину;

100 євро за 1000 літрів дизеля;

100 євро за 1000 літрів біопалива;

52 євро за 1000 літрів газу.

ПДВ для всього залишиться на рівні 7%.



Пільгу зробили для пального, яке купують для потреб Міноборони. Акциз для військових – нуль євро за тисячу літрів. Пільга діятиме виключно до кінця військового та надзвичайного стану, проте не пізніше 1 липня 2023 року.



До початку повномасштабного вторгнення росії в Україну акциз на бензин склав 213 євро, а на дизель - 140 євро.



У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. Зокрема, він передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ із 20% до 7%.



Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2–3 мільярди гривень щомісяця.