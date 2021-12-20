Верховна Рада затвердила тарифи на «зелену енергію»

13:42 21 липень Київ, Україна

Виробництво електроенергії з поновлюваних джерел енергії чекало підтримки від депутатів. У першому читанні законопроект №3658 був прийнятий з описом деяких поліпшених умов підтримки. Прийняла його Верховна Рада з питань енергетики та ЖКГ.

Законопроект №3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» прийнятий у другому читанні і в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. «За» проголосували 278 депутатів.

Закон передбачає зниження «зеленого» тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року СЕС понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Для всіх об'єктів ВДЕ, запущених до 1 липня 2015 року, встановлюється граничний «зелений» тариф на рівні зниженого на 15% тарифу для наземних СЕС з встановленою потужністю понад 10 МВт, які були введені в експлуатацію до 31 березня 2013 року.

Тим часом, інвестори вважають, що перегляд режиму «зеленого» тарифу завдає суттєвого удару по галузі відновлюваної енергетики, і готуються до позовів проти України в міжнародних і арбітражних судах.