Верховна Рада прийняла закон про обмеження роботи колекторів

11:59 20 березень Київ, Україна

В Україні давно назріла необхідність врегулювання роботи колекторських служб, з якою пов'язана маса скандальних історій. Як повідомляє пресслужба ВР, в парламенті був прийнятий законопроєкт № 4241 про захист боржників при врегулюванні простроченої заборгованості.

"Закон захищає права споживачів-боржників і обмежує доступ до ринку потенційно недобросовісних колекторів", - йдеться в повідомленні.

Документ встановлює вимоги до колекторів при врегулюванні простроченої заборгованості. Зокрема, колектори повинні дотримуватися норм етичної поведінки.

Колекторам дозволено дзвонити боржникові, вести особисті переговори, писати повідомлення і листи, як за адресою проживання, так і за місцем роботи.

Під час першого контакту з боржником, колектор повинен повідомити назву своєї компанії, ім'я представника, від імені якого він уповноважений стягнути борг.

Боржник має право запросити підтверджувальні документи щодо обґрунтування стягнення боргу. Документи повинні бути надані протягом семи робочих днів.

Боржника обов'язково будуть інформувати, що до стягнення боргу залучена колекторська компанія або що його борг перезданий новому кредитору.

Колекторською діяльністю можуть займатися тільки компанії, внесені до Реєстру колекторських компаній.

Кредитор зобов'язаний повідомляти Національному банку України про укладення договору з колекторською компанією. Він повинен контролювати дії залучених колекторських компаній і давати рекомендації щодо усунення порушень.

Кредитор повинен в односторонньому порядку розірвати договір з колекторською компанією в разі її виключення з Реєстру колекторських компаній або в разі порушення колектором вимог до етичної поведінки (якщо таких порушень буде два і більше на рік).

Відповідно до прийнятого закону, НБУ одержує повноваженнями по нагляду за дотриманням колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів.