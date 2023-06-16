Верховна Рада ухвалила закон про націоналізацію банків в умовах воєнного стану

17:56 29 травня Київ, Україна

У понеділок, 29 травня, Верховна Рада провела засідання, на якому було ухвалено рішення у другому читанні щодо законопроєкту, спрямованого на вдосконалення процедури виведення банків із ринку в умовах воєнного стану.



Цей законопроєкт дає Національному банку України можливість націоналізувати банки, що належать підсанкційним власникам. Підтримку цього закону також висловив народний депутат Ярослав Железняк..



За ухвалення закону проголосували 305 народних депутатів. Це означає, що НБУ тепер має інструменти для націоналізації "Сенс Банку" (раніше відомого як "Альфа-банк"), який належить російським громадянам Михайлу Фрідману та Петру Авену, проти яких було введено санкції як з боку України, так і з боку Євросоюзу.



Згідно з новим законом, підсанкційна особа буде позбавлена можливості набувати або збільшувати значну участь у банку. Таким чином, якщо власники банку піддаються українським чи міжнародним санкціям, НБУ зобов'язаний визнати банк неплатоспроможним та вивести його з ринку.



Більше того, навіть платоспроможний банк, який є системно важливим, може бути виведений із ринку у разі запровадження санкцій. Під час військового стану НБУ має право приймати рішення про позбавлення банку банківської ліцензії та його ліквідацію (якщо банк не є системно важливим) або про виведення банку з ринку (якщо банк є системно важливим).



Якщо після рішення НБУ про виведення системно важливого банку з ринку держава погоджується на такий висновок, то процес націоналізації банку фактично починається, при цьому сам банк продовжує функціонувати, і його власники замінюються державою.



Автори законопроєкту зазначають, що вкладники не зазнають негативних наслідків націоналізації. У разі, якщо держава відмовляється брати участь у виведенні системно важливого банку з ринку, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб може провести виведення банку у звичайному порядку.



Пояснювальна записка до закону наголошує, що в такій ситуації вклади будуть повністю відшкодовані під час воєнного стану.



Закон набуде чинності після підписання головою Верховної Ради та президентом. Раніше Верховна Рада вже ухвалювала закон, який спрощував процедуру націоналізації системно важливих банків під час війни.