Верховна Рада представила нову концепцію пенсійної реформи

22:45 05 листопада Київ, Україна

Згідно з новою системою, яка перебуває ще у вигляді концепції, кожен громадянин України до настання 55 років може мати свій накопичувальний рахунок. У цьому запевняє голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



Концепцію пенсійної форми другого рівня було представлено міністром фінансів. Вона полягає в тому, що кожна людина, яка працює в країні, виплачуючи єдиний соціальний внесок за щомісячною зарплатою, вже накопичуватиме собі капітал на майбутнє. Тобто із цієї суми (від єдиного внеску) 1% піде до спеціального фонду.



При цьому на початку першого року з початку роботи системи планується 1%, на наступний рік – 1,5% та на третій – 2% відповідно. В цей час і сама держава нараховує таку суму до фонду. Таким чином, особистий рахунок поповнюватиметься без впливу на поточний фінансовий стан людини. Щоб не допустити знецінення коштів на рахунках, уряд, згідно з новою пенсійною реформою, використовує механізм облігацій внутрішньої державної позики.



На питання, коли буде прийнято та впроваджено пенсійну реформу, чиновник відповів, що не раніше ніж через рік. Якщо перше читання закону відбудеться до кінця 2021 року, можна сміливо розраховувати на реалізацію проєкту вже у 2023 році. Однак точних термінів він не вказав. Нагадаємо, українським пенсіонерам з березня 2022 року підвищать пенсії після індексації.