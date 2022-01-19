Верховна Рада підтвердила держгарантії для банків

У Верховній Раді України схвалили програму щодо державної гарантії повернення 80% виданих банками кредитів для середнього та малого бізнесу. Денис Шмигаль заявив, що гарантії надаються на портфельній основі Кабміном.

"Загальний обсяг програми складе до п'яти млрд гривень", - уточнив глава уряду. За його словами, Верховна Рада прийняла сьогодні відповідний урядовий законопроєкт №3659-д.

Держава гарантуватиме банкам повернення 80% від суми позики, виданої підприємствам малого та середнього бізнесу.

При цьому банки будуть видавати гроші за даною програмою тільки якісним позичальникам, які мають бізнес-план і бачення розвитку власної справи, підкреслив Шмигаль.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 25 серпня затвердила дві угоди з Європейським інвестиційним банком на кредити в € 450 млн і € 50 млн.