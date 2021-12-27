Верховна Рада планує скасування пені за комуналку

Незважаючи на діючий закон про нарахування пені на борг по оплаті комунальних послуг, громадяни України накопичили на даний момент більше 62 мільярдів гривень заборгованості. Така сума негативно позначається на подальшому наданні житлово-комунальних послуг в повному обсязі та належної якості.

Парламентарії в ВР пропонують виключити з правил стягування штрафів і пені з боржників.

На даний момент пеня не може бути 100 відсоткової від загальної суми боргу, вона повинна бути не вище 0,01 відсотка від суми боргу споживача за кожну добу прострочення.

Народні депутати зареєстрували зміни в проекті закону «Про житлово-комунальні послуги». При цьому потрібно знати закони, так як нарахування таких виплат передбачено в Цивільному Кодексі. Ці норми можна прописати в договорі між постачальником і споживачем.

На думку експертів, просто так не можна викинути таку норму із закону, так як це обов'язковий елемент господарського договору, він прописаний в законах.

Не так давно ми писали, що з кожним місяцем серед українців продовжує зростати заборгованість за несплату комунальних послуг. Станом на 1 липня громадяни заборгували країні порядку 57,9 млрд гривень.

Також ми повідомляли, що в столиці України 94 відсотки жителів оплачують рахунки за житлово-комунальні послуги.

У Київській міській державній адміністрації пояснили, що за останні три місяці жителі Києва збільшили рівень оплати за послуги і почали більш активно «розправлятися» з боргами, які назбиралися за опалювальний сезон.